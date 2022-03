I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: mediatore Cedeao in visita a Bamako, in programma colloqui su agenda elettorale - Una delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) guidata dal mediatore regionale per il Mali, l'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, è in visita oggi a Bamako per concordare con le autorità di transizione un calendario elettorale per il ritorno all'ordine costituzionale dopo il colpo di Stato dell'agosto 2020. Parlando ieri alla vigilia della visita, il capo di Stato senegalese e presidente di turno dell'Unione africana, Macky Sall, ha affermato di aver incontrato il presidente di Transizione maliano, il colonnello Assimi Goita, auspicando la ripresa del dialogo per una soluzione negoziata alla crisi. L'Unione africana chiede un'estensione della transizione per un massimo di 16 mesi, mentre la Cedeao vuole una durata massima di 12 mesi. (segue) (Res)