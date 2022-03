I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diga Rinascita: fonti stampa, in corso ad Abu Dhabi colloqui segreti tra Etiopia, Egitto e Sudan - Etiopia, Egitto e Sudan stanno tenendo colloqui segreti mediati dagli Emirati Arabi Uniti sul deposito e sul funzionamento della Grande diga della Rinascita etiope (Gerd). Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dal quotidiano sudanese "Elaf", secondo cui i colloqui si stanno tenendo ad Abu Dhabi a livello di funzionari, sotto gli auspici degli Emirati, per risolvere i punti di disaccordo rimasti sul tavolo dei negoziati. Secondo il quotidiano, le fonti si sarebbero rifiutate di fornire ulteriori dettagli sui colloqui. I tre Paesi sono divisi da anni sul dossier relativo al riempimento del serbatoio della diga, iniziato nel luglio 2020: il Sudan afferma di volere un accordo tecnico sul riempimento e il rilascio di acqua per proteggere le sue dighe sul Nilo Azzurro, mentre l'Egitto teme per la sua quota di acqua. L'Etiopia, da parte sua, continua a ripetere che il riempimento della diga non danneggerà i due Paesi a valle. Il riempimento richiederà tra 4 e 7 anni, a seconda delle condizioni idrologiche durante il periodo di riempimento. La seconda fase di riempimento si è conclusa il 19 luglio 2021, senza l'accordo con i Paesi a valle. Nel marzo 2021 gli Emirati hanno proposto una tabella di marcia che prevede di firmare una Dichiarazione sul futuro accordo globale sul Nilo Azzurro, che non fa parte della dichiarazione di principio del 2015, e di riavviare i colloqui da zero. Gli Emirati, che hanno buone relazioni e importanti investimenti in Etiopia, pensano di poter restringere il divario tra i tre Paesi. Inoltre, attraverso la risoluzione della disputa sulla Gerd, il Paese del Golfo ambisce a stabilire progetti agricoli nel Sudan orientale. (segue) (Res)