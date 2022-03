I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: 187 manifestanti feriti nelle proteste di ieri a Khartum - È di almeno 187 feriti il bilancio dell'ultima manifestazione tenuta ieri in Sudan per protestare contro il colpo di Stato dello scorso 25 ottobre, durante la quale le forze di sicurezza sono accusate di aver sparato proiettili non a salve e di aver assaltato il personale di un centro medico di Khartum. Lo denunciano ai media i Comitati di attivisti sudanesi, che da mesi protestano contro le derive della giunta al potere dopo il colpo di Stato del 25 ottobre. Secondo il Comitato dei medici sudanesi, un totale di "187 persone sono rimaste ferite, di cui 70 da colpi di arma da fuoco sparsi, probabilmente (sparati) da un'arma con cartucce (vere). Ci sono tre casi non stabilizzati in terapia intensiva”. Gli attivisti denunciano che la manifestazione sia stata repressa dalle forze di sicurezza e di polizia con lancio di lacrimogeni e armi non a salve, con cariche deliberate contro la folla. La manifestazione era stata organizzata dai Comitati degli attivisti sudanesi, che da mesi portano avanti la protesta: gli attivisti hanno chiesto ancora una volta di passare ad un governo a guida civile, dopo l'ultima azione di forza condotta dai militari lo scorso 25 ottobre e lo scioglimento del precedente governo di transizione guidato dal premier Abdallah Hamdok. Dopo il colpo di Stato, il comandante in capo dell'esercito Abdel Fattah al-Burhan ha imposto lo stato di emergenza e ha concesso l'immunità alle forze di sicurezza incaricate della repressione dei manifestanti. (Res)