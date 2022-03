© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Xi a Biden, il conflitto non è nell'interesse di nessuno - Un conflitto tra Stati Uniti e Cina non è nell'interesse di nessuno. E' quanto, secondo l'emittente di Stato cinese "Cctv", il presidente Xi Jinping ha detto al suo omologo statunitense, Joe Biden, nella conversazione odierna in formato virtuale a proposito dello stato delle relazioni bilaterali e dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Le relazioni tra gli Stati non possono arrivare alla fase di confronto militare. Il conflitto e lo scontro non sono nell'interesse di nessuno. La pace e la sicurezza sono i tesori di maggior valore della comunità internazionale", ha affermato Xi. (segue) (Res)