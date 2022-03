© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Finanze, imposta sul reddito delle piccole imprese scende al 20 per cento - Il governo della Cina ha abbassato l'imposta sul reddito per alcune piccole imprese dal 25 al 20 per cento, nel tentativo di favorirne la crescita nel quadro di stagnazione economica attraversata dal Paese. È quanto si legge in una nota del ministero delle Finanze, in cui si precisa che il taglio interesserà le imprese con un imponibile annuo pari o inferiore a 471.475 dollari, un numero di dipendenti non superiore ai 300 e asset inferiori agli otto milioni di dollari. L'entrata in vigore della misura è stata retrodatata al primo gennaio 2022 e rimarrà in essere fino al 31 gennaio 2024. La possibilità di concedere agevolazioni fiscali a sostegno di imprese e settori penalizzati dalla pandemia di Covid-19 è stata ripetutamente discussa dalla leadership di Pechino negli scorsi mesi, concretizzandosi da ultima nella relazione presentata dal primo ministro Li Keqiang durante la sessione annuale della legislatura (5-11 marzo). (segue) (Res)