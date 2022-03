© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam-Malesia: premier Ismail in visita a Hanoi il 20 e 21 marzo - Il primo ministro della Malesia Ismail Sabri Yaakob sarà in visita ufficiale in Vietnam il 20 e 21 marzo, su invito dell’omologo vietnamita Pham Minh Chinh. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Hanoi, sottolineando che i due Paesi hanno un’amicizia di lunga data, con “una cooperazione eccellente in molti settori”. Vietnam e Malesia hanno stabilito le relazioni diplomatiche nel 1973, elevandole a partnership strategica nel 2015. Nel 2021, nonostante la pandemia di coronavirus, l’interscambio commerciale è aumentato del 25,5 per cento, raggiungendo 12,5 miliardi di dollari. (segue) (Res)