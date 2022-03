© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Islamabad, proteste contro dissidenti del Pti che potrebbero sfiduciare Khan - Accese proteste si sono svolte oggi a Islamabad fuori e dentro la Sindh House, un edificio pubblico usato come foresteria per i funzionari della provincia del Sindh. La polizia è intervenuta per sgomberare i manifestanti, alcuni dei quali sono stati arrestati. Lo riferisce la stampa pachistana. A protestare erano sostenitori del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) che accusavano alcuni esponenti dissidenti del partito di governo di essere dei “voltagabbana” per aver dichiarato di essere pronti a sfiduciare il primo ministro, Imran Khan. Nell’edificio si era stabilito un gruppo di una ventina di oppositori interni al Pti, sostenendo di temere per la propria vita dopo essere stati bersagliati di accuse di corruzione. Tra loro Raja Riaz, il deputato che ha riferito che ci sono “più di 24 membri che voteranno contro Khan secondo coscienza”. (Res)