I fatti del giorno - America Latina

- Nicaragua: cancellata la personalità giuridica di altre 25 Ong - L’Assemblea nazionale del Nicaragua, a maggioranza sandinista, ha cancellato la personalità giuridica di altre 25 organizzazioni non governative. Tra queste c’è l’Associazione dei giornalisti del Nicaragua, l’organizzazione ambientalista Centro Humboldt e altre organizzazioni attive nella difesa dei diritti umani, delle donne e delle comunità indigene. Con quest’ultimo provvedimento sono almeno 112 le Ong in Nicaragua che hanno visto cancellata la loro personalità giuridica dall’inizio delle proteste sociali contro il governo di Danile Ortega, nell’aprile 2018. Per tutte l’accusa è di presunte irregolarità riscontrate nei registri contabili e associativi. (segue) (Res)