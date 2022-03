I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Cidh, “profonda preoccupazione” per indulto umanitario a ex presidente Alberto Fujimori - La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha manifestato “profonda preoccupazione” per la decisone della Corte costituzionale del Perù di concedere l’indulto umanitario all'84enne ex presidente Alberto Fujimori, in carcere con una condanna per crimini contro l’umanità. La scarcerazione di Alberto Fujimori “lede il diritto alla giustizia delle vittime”, ha scritto la Cidh sul suo account Twitter. Proprio alla Cidh il governo di Lima ha intenzione di rivolgersi per fare ricorso contro la sentenza. “Noi dell'esecutivo stiamo coordinando le prossime mosse. Questo significherà rivolgersi ai canali internazionali, alla Corte interamericana dei diritti umani, e attraverso questi mezzi ribaltare questa sentenza della Corte costituzionale che riapre definitivamente ferite che già si stavano chiudendo", ha detto il viceministro della Giustizia, Juan Carrasco Millones, parlando alla stampa. (segue) (Res)