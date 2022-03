I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: ex governatore Alckmin aderisce al Psb, più vicina candidatura a vice presidente con Lula - Si fa sempre più vicina l'indicazione di Geraldo Alckmin, ex governatore dello Stato di San Paolo, come candidato vicepresidente del Brasile, al fianco di Inacio Luiz Lula da Silva. Alckmin ha infatti annunciato l'imminente iscrizione a una forza politica (Partito socialista brasiliano, Psb), passaggio necessario per poter iscrivere la candidatura alle elezioni che si terranno a ottobre. L'ex governatore, che dopo decenni di leadership ha lasciato nel 2021 il Partito della socialdemocrazia (Pdsb), si iscriverà al Psb il prossimo 23 marzo, in una cerimonia che si terrà a Brasilia. "Alckmin mi ha chiamato ieri per darmi la sua conferma. Adesso è ufficiale", ha detto il presidente del partito, Carlos Siqueira, al quotidiano "G1". Da mesi la stampa brasiliana parla della possibile inedita alleanza tra il pre-candidato alla presidenza d 'Lula' da Silva e Alckimin come vice-presidente. Lo scorso 27 gennaio, nel corso di un'intervista radio, Lula ha per la prima volta parlato apertamente della possibilità di correre nuovamente per le elezioni di ottobre in ticket con l'ex governatore di San Paolo, che era stato suo sfidante nelle elezioni vinte del 2006. Secondo gli osservatori la mossa di Lula è un tentativo di conquistare l'elettorato di centro-destra moderato, scontento sia delle politiche del Psdb e dell'operato di alcuni vertici del partito come il governatore di San Paolo, Joao Dora, sia dalla deriva radicale del presidente Jair Bolsonaro. (Res)