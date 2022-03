I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calcio: derby Roma-Lazio per l'Ucraina, Gualtieri "partita lancia messaggio contro guerra" - La Lupa capitolina e l'imperatore Marco Aurelio in sella al suo cavallo bronzeo: così due figure emblema della Capitale accolgono il giocatore della As Roma Sergio Oliveira e il capitano della Ss Lazio, Ciro Immobile in Campidoglio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato, questa mattina, presso il Palazzo dei Conservatori nella Sala Ecedra del Marco Urelio, insieme ai calciatori un'iniziativa simbolica di pace in vista del derby di domenica prossima. Durante l'evento sono state presentate le magliette simbolo per la pace in Ucraina. Sfondo bianco, un cuore colorato di giallo e blu e la scritta "Together for peace", "Insieme per la pace". Così i giocatori durante il riscaldamento indosseranno simbolicamente questa maglietta per dire no alla guerra che ha colpito il popolo ucraino. "È importante che in un momento così difficile, con una terribile guerra che sconvolge l'Europa, emerga durante una partita di massima competizione, un segnale comune di pace, di solidarietà e di fratellanza", ha detto il sindaco Gualtieri. "Un messaggio importante che lo sport vuole dare alla città e al paese", ha aggiunto il sindaco. Inizialmente era prevista la presenza del capitano della As Roma, Lorenzo Pellegrini, che a causa di qualche linea di febbre ha dovuto delegare il suo compagno di squadra Oliveira. Presenti all'iniziativa anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito e l'amministratore delegato della As Roma, Pietro Berardi. Tra gli esponenti del mondo politico invece, oltre al sindaco Gualtieri anche l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato. "Noi giocatori abbiamo una grande responsabilità sociale e dobbiamo ribadire lo stop alla guerra", ha commentato Oliveira. "Domenica porteremo con grande orgoglio questa maglia", ha sottolineato Immobile. Il sindaco Gualtieri ha annunciato anche che il derby sarà trasmesso sui maxi schermi con il logo dell'Expo 2030. "Quella di domenica sarà una bella giornata di sport con un messaggio positivo per la pace contro la guerra e anche di sostegno alla candidatura di Roma all'Expo 2030", ha concluso il sindaco. (segue) (Rer)