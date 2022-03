Ucraina: Di Maio, guerra va fermata prima che numero crimini di guerra sia sempre maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina va fermata il prima possibile prima di dover verificare un numero sempre maggiore di possibili crimini di guerra. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Skytg24”. “Sui crimini di guerra sono orgoglioso che l’Italia abbia sottoscritto la richiesta per verificare i crimini di guerra in Ucraina. Condividiamo lo stesso linguaggio sulla Russia: vedere bombardamenti su teatri e insediamenti civili ci deve interrogare sui crimini idi guerra e ci sono le sedi competenti dove verificare”, ha detto il ministro. “Dopo tutto quello che sta succedendo chi immagina che dopo accordo di pace possa tornare tutto come prima si illude: sta cambiando tutto fra il resto del mondo e il presidente russo Vladimir Putin”, ha concluso Di Maio. (Res)