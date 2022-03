Sudan: 187 manifestanti feriti nelle proteste di ieri a Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la protesta di ieri, riferisce "Sudan Tribune", il governo di Khartum ha per la prima volta unito le diverse forze in campo. Le opposizioni denunciano che queste stesse forze abbiano preso d'assalto gli Stack Medical Research Laboratories e attaccato il suo personale medico prima di rubare i loro telefoni cellulari. I militari, denunciano ancora gli attivisti, hanno anche attaccato un'ambulanza che trasportava un manifestante ferito nel centro di Khartum. Su questo episodio è stata unanime la condanna dei manifestanti. Il Comitato dei medici in particolare ha condannato “la barbara interruzione del lavoro della banca (del sangue), mettendo in pericolo la vita di migliaia di pazienti”. Secondo "Sudan Tribune" le forze governative hanno anche saccheggiato e compiuto rapine ai danni dei civili dopo aver fermato le loro auto con il pretesto di operazioni di regolare perquisizione. Diversi video sono stati rilanciati sui social media, nei quali si vedono membri delle forze armate in uniforme che fermano i veicoli nelle strade di Khartum, picchiando i proprietari e rubando i loro effetti personali, telefoni e denaro. Una condanna è venuta anche dall'Associazione dei professionisti sudanesi, che nel 2019 guidò la protesta che ha portato alla deposizione dell'ex presidente Omar al Bashir. Il gruppo si è impegnato a consegnare alla giustizia gli autori di questi crimini dopo la caduta del regime militare, affermando di aver documentato questi attacchi. (Res)