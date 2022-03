Verona: Salvini incontra i suoi dirigenti e il sindaco, città stupenda, Lega partito più forte e concreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora. Verona sarà città Olimpica in vista di Milano Cortina 2026: chiuderà i Giochi e inaugurerà le Paralimpiadi nella prestigiosa cornice dell’Arena. E procedono i lavori e i progetti per Alta Velocità e Alta Capacità con l’idea di una terza stazione (quella di San Massimo): in prospettiva c’è un investimento su Verona da 1,7 miliardi. Presenti alla riunione, tra gli altri, il coordinatore regionale Alberto Stefani e il Responsabile della campagna elettorale della Lega per il Comune di Verona Federico Bricolo. Subito dopo, Salvini ha incontrato il sindaco Sboarina prima di partecipare a un’iniziativa Alis dove ha risposto alle domande di Bruno Vespa. È stata una chiacchierata molto cordiale in cui si è parlato di programma elettorale e futuro della città. (Rev)