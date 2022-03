Ucraina: ministero Esteri Cina, "profondamente preoccupati" per situazione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è "profondamente preoccupata" per il deterioramento della situazione umanitaria in Ucraina. È della massima priorità che "le parti (in causa) cessino il fuoco e mettano fine ai combattimenti il ​​prima possibile", prevenendo una crisi umanitaria di portata maggiore. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, nel corso della conferenza stampa quotidiana. È necessario "esercitare massima moderazione" e la Cina accoglie favorevolmente ogni iniziativa finalizzata ad alleviare e risolvere la crisi umanitaria nel Paese. A tal proposito, auspica che gli Stati Uniti possano agire concretamente per assistere i profughi. Washington "si sta prendendo gioco dei suoi alleati europei. Durante una recente visita in Polonia, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha replicato con una risata piuttosto che con una dichiarazione" a chi le chiedeva se gli Usa avrebbero accettato profughi dall'Ucraina e tanto basta a dimostrare la loro "ipocrisia" sulla questione, secondo Zhao. (Cip)