Tunisia: premier presiede prima riunione comitato Conferenza Ticad e vertice francofono

- La prima ministra della Tunisia, Najla Bouden, ha presieduto oggi la prima riunione dei due comitati nazionali incaricati di organizzare l'ottava Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo dell'Africa (Ticad 8) e il 18mo vertice francofono che dovrebbero tenersi nel Paese, rispettivamente, nei mesi di agosto e novembre 2022. Lo riferiscono i media tunisini, affermando che Bouden ha invitato le commissioni dei due vertici a coordinarsi con i Paesi partner per presentare progetti prioritari per la Tunisia, rilanciare gli investimenti e promuovere l'economia digitale e la creazione di posti di lavoro per i giovani con titoli di studio superiori. La premier ha anche esortato i ministri che hanno partecipato all'incontro e i membri delle due commissioni a compiere sforzi per sfruttare le opportunità rappresentate dalla cooperazione con il Giappone e con i partner africani, nonché i partner francofoni, per contribuire al progresso dell'economia nazionale dopo la pandemia di Covid-19. Lo scorso 3 febbraio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in Tunisia il decreto presidenziale numero 66 in merito alla creazione di un Comitato nazionale per l'organizzazione della Conferenza Ticad.(Tut)