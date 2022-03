Energia: Santanché, Pnrr va riscritto per rispondere a emergenza, Governo intervenga su caro bollette e carburanti - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attuale assetto del Pnrr, oltre il 40 per cento delle risorse sono dedicate alla transizione ecologica, ma oggi con la guerra in Ucraina e l'imperversare del caro energia le priorità sono altre e il Pnrr è da cambiare, da riscrivere. Lo ha affermato la coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia, la senatrice Daniela Santanché, a margine della conferenza "A2a riduzione costi per le utenze", indetta oggi dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. (Video: Agenzia Nova) (Rem)