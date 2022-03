© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare le vittime del Covid è un doveroso omaggio al dolore di famiglie e cittadini: non c’è casa in Italia dove la malattia non abbia segnato le giornate con sofferenza", scrive su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. "Al ricordo si unisce il riconoscimento: abbiamo scoperto un Paese più unito e responsabile", aggiunge. (Rin)