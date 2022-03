Piemonte: Cirio su fine stato emergenza, attenzione su Covid resta alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' evidente che siamo contenti, non si può non essere contenti perché sancire e formalizzare con un decreto la fine dello stato di emergenza vuol dire che un certo tipo di emergenza è finita. Non deve però essere finita l'emergenza dell'attenzione, noi continuiamo a investire sulla campagna delle vaccinazioni. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine del conferimento del sigillo del Piemonte al Milite ignoto commentando la fine dello stato di emergenza Covid. "E' evidente che il numero delle vaccinazioni è inferiore, perché stiamo facendo i richiami e le terze dosi a quelli che avevano aderito più tardi e che quindi erano in ritardo rispetto al resto della popolazione, ma è altrettanto evidente che con il venir meno delle limitazioni e delle restrizioni, coloro che non hanno aderito avranno meno stimoli nell'aderire, questo fa sì che dobbiamo rimanere con la guardia altissima", ha sottolineato il presidente del Piemonte. (segue) (Rpi)