Imprese: Descalzi (Eni), Saipem è società che sosteniamo e rimarrà player importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem è una società che Eni sostiene: ci sono stati cambiamenti nel management, e l’azienda gioca un ruolo importante non solo per le attività svolte nel settore oil and gas, ma anche per quelle legate alla transizione energetica. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, durante il Capital Markets Day odierno. “Rimarrà un player importante per il mercato: ulteriori considerazioni potranno essere svolge una volta che sarà conclusa la riorganizzazione”, ha detto. (Rin)