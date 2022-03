Speciale scuola: M5s, bene proroga organico Covid, nostra battaglia ha finalmente esito positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contratti dell’organico Covid nelle scuole “saranno prorogati fino alla fine dell’anno scolastico: la battaglia che il Movimento cinque Stelle porta avanti da mesi ha finalmente avuto esito positivo”. Lo dichiarano i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura. “Esprimiamo grande soddisfazione per la misura inserita nel decreto appena approvato in Consiglio dei ministri, che - spiegano - consentirà a circa 60 mila tra lavoratori Ata e docenti, i cui contratti erano in scadenza il prossimo 31 marzo, di continuare ad apportare il loro fondamentale contributo per la regolare attività scolastica in questi mesi difficili di convivenza con la pandemia”. “I dati in aumento dei contagi di questi giorni - proseguono - confermano l’assoluta necessità per le scuole di continuare ad avvalersi di queste figure, che si riveleranno cruciali anche alla luce dell’arrivo dei tanti bambini e bambine dall’Ucraina”. “Sulla questione dell’organico Covid abbiamo mantenuto costantemente l’attenzione alta e sollecitato più volte il governo affinché trovasse le risorse necessarie: la determinazione ha pagato”, concludono. (Rin)