Covid: in Friuli Venezia Giulia oggi 1.045 nuovi contagi e 11 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.045 nuovi contagi. Su 4.424 tamponi molecolari sono state riscontrate 354 positività, con un tasso dell'8 per cento. Sono inoltre 5.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 691 casi (11,86 per cento). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a sei, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti diminuiscono a 128. Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi si registrano anche i decessi di 11 persone: il più anziano è un uomo di 94 anni di Monfalcone, la più giovane una donna di 65 anni di Cormons. Le persone in isolamento sono 19.737. Nelle residenze per anziani si registra il contagio di un ospite e di 19 operatori. (Frt)