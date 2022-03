Ucraina: Giannone (FI), Zelensky? Sta facendo propaganda, votato no ad invio armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Veronica Giannone ha votato no all'invio delle armi in Ucraina "perché non reputo giusto farlo, le armi sono strumenti per uccidere le persone, comprendo la legittimità richiesta per potersi difendere, ma continuare ad inviare armi vuol dire continuare a creare morte". Lo ha detto a "Un gionro da pecora" su a Rai Radio1. "Non sono d'accordo nel far riferire Zelensky in Parlamento, ha già dichiarato più volte quel che richiede, una volta che è stato ascoltato in ambito europeo credo fosse sufficiente. Perché ripeterlo alle Camere di ogni Paese? Forse sembrerà crudele in questo momento - ha concluso Giannone - ma anche questa mi pare una forma di propaganda e non la voglio condividere".(Rin)