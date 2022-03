Roma: servizio straordinario interforze, oltre 200 persone controllate e 6 mila euro di multe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione ha visto anche l'impiego di personale Ama che ha provveduto alla rimozione di circa 6 metri cubi di masserizie e materiale vario, bonificando con impianto di disinfestazione tutta l'area dei portici nella piazza. Inoltre sono stati effettuati 18 controlli amministrativi: 10 strutture ricettive e 8 esercizi commerciali, attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato. Cinque strutture ricettive sono state sanzionate per irregolarità amministrative, nello specifico per la violazione delle normative antincendio e per la presenza di posti letto in sovrannumero; mentre 3 esercizi commerciali sono stati sanzionati per irregolarità amministrative e tributarie. Al termine dell'attività di controllo, le sanzioni elevate sono state pari a 6 mila euro. (Rer)