Lavoro: Catalfo (M5s), riconoscere quello creativo, indennità di discontinuità per lo spettacolo

- Il lavoro digitale e creativo “è uno sbocco occupazionale importante per le nuove generazioni, sul quale l'Italia deve puntare non solo riconoscendolo sul piano normativo, ma soprattutto investire”. Lo ha detto la senatrice del Movimento cinque stelle ed ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervenendo al Senato al convegno "L'innovazione creativa, al servizio della ripresa economica". “Parliamo - ha proseguito - di un settore economico produttivo a tutti gli effetti, che in altri Paesi europei ha consentito a tanti giovani creativi di trasformare le proprie aspirazioni individuali in un lavoro vero e proprio". "Il Movimento cinque stelle - ha aggiunto - ha le idee chiare su come intervenire. Alla Camera è stata avviata un'indagine conoscitiva, promossa e portata avanti dal M5s, sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali. Al Senato, invece, stiamo esaminando il disegno di legge delega sullo spettacolo, che, per la prima volta, introduce un'indennità di discontinuità dedicata ai lavoratori dello spettacolo da erogare nei periodi di inattività, mentre già il decreto Sostegni bis ha previsto tutele per i lavoratori autonomi". "Faremo di tutto - ha concluso - per arrivare a una legge capace di tutelare questa categoria e consentire, finalmente, ai giovani di trasformare le proprie aspirazioni e ambizioni in un progetto di vita stabile". (Rin)