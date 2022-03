Energia: Engie finisce lavori a Stezzano (Bg), installate 2400 luci led e nuove linee elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comune di Stezzano, in provincia di Bergamo, si è concluso il progetto di sostenibilità urbana portato avanti da Engie, società che si occupa di decarbonizzazione e dell'efficienza energetica. La società, con un investimento di oltre 800mila euro, ha progettato e realizzato la sostituzione di tutti i corpi illuminanti urbani con 2400 lampade a led, sostituito linee elettriche, giunzioni e sostegni, al fine di garantire la sicurezza degli impianti. Oltre alla pubblica illuminazione, sono stati fatti ulteriori investimenti per sostituire con lampade a led tutti gli impianti dei semafori e adeguare i dispositivi per non vedenti, al fine di renderli pienamente fruibili ai cittadini disabili. Nell'ambito del progetto, domani, 19 marzo, sarà inaugurata la "Casetta dell'acqua", finanziata da Engie, in ottica di sostenibilità e risparmio delle risorse naturali. La nuova Casetta è dotata delle tecnologie più moderne e consentirà alla cittadinanza di evitare packaging, costi di trasporto, rifiuti e inquinamento.(Com)