- Eni non ha ricevuto pressioni dal governo in merito alla politica dei dividendi e al riacquisto di azioni proprie. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato della società, durante il Capital Markets Day odierno. “È il consiglio di amministrazione ad occuparsi della politica dei dividendi, così come del processo strategico: non ci sono state interferenze di alcun tipo da parte del governo”, ha detto. (Com)