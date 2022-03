Pnrr: Touring Club Italiano, un Comune su tre ha presentato progetto per rilancio borghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati dal ministro per la Cultura Dario Franceschini gli esiti dell’avviso per il rilancio dei borghi nell’ambito del Pnrr che prevede di finanziare 21 progetti pilota con un investimento di 420 milioni di euro e 229 interventi diffusi per un importo di 580 milioni di euro. Sugli oltre cinquemila comuni elegibili in quanto di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - si legge in una nota del Touring Club Italiano - ben 1.791 hanno presentato la scheda progettuale, nonostante i tempi ristretti per organizzare la proposta. Un piccolo comune su tre si è attivato, e questo rappresenta già un successo determinato anche dall’azione di accompagnamento del Comitato Nazionale Borghi, istituito nell’ottobre dello scorso anno dal ministro Franceschini e composto dai delegati di diversi ministeri, dell’Anci, della Conferenza delle Regioni e dal variegato mondo delle associazioni, con un importante ruolo svolto dal Touring Club Italiano. Nella conferenza stampa, con il presidente dell’Anci Antonio De Caro e delle Regioni Massimiliano Fedriga, è stato chiamato a rappresentare il Comitato Borghi il vice presidente del Touring Club Italiano Giuseppe Roma. ”L’affiancamento del Comitato al ministero della Cultura per formulare l’avviso pubblico rappresenta una assoluta innovazione di metodo nella gestione dei fondi del Pnrr - ha esordito il professor Roma - ed è anche una delle ragioni del successo ottenuto fra i potenziali beneficiari. Un piccolo comune su tre ha risposto al bando. I borghi sono usciti dal cono d’ombra – ha proseguito – e hanno testimoniato un’insospettabile capacità di progettare. Il Comitato ha indirizzato il programma verso le nuove attività da insediare nei borghi, creando così opportunità di lavoro per le nuove generazioni da cui potrà derivare l’afflusso di nuovi residenti nei piccoli comuni. In altri termini si è cercato di sollecitare progetti in grado di creare lavoro e non solo volti al restauro di edifici o monumenti. Persone, oltre le case, le pietre, i monumenti – ha sintetizzato Roma – nella convinzione che non ci sia in Italia un solo chilometro quadrato di territorio i cui valori, la cui bellezza, la cui storia non possano tramutarsi in occasione di sviluppo sostenibile”.(Com)