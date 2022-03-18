دراغي: الدفاع الأوروبي يجعل الناتو أقوى

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- أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الجمعة، أن الدفاع الأوروبي يجعل حلف شمال الأطلسي "الناتو" أقوى، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.جاءت تصريحات دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيسي حكومتي إسبانيا والبرتغال بيدرو سانشيز وأنطونيو كوستا، وعبر الفيديوكونفرانس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس،وقال دراغي ""في اجتماع اليوم ، تأكدنا من التقارب الكامل لدور البوصلة الاستراتيجية كمساهمة أساسية في الطريق نحو الدفاع الأوروبي"، مضيفا "لقد أظهرت الحرب في أوكرانيا كيف أصبح هذا الآن هدفًا أساسيًا يجب متابعته بسرعة. إن تكامل هذا الجهد مع الناتو سيكون أساسياً".وأكد دراغي أن "الدفاع الأوروبي يجعل الناتو أقوى وسيتم ختم هذه الالتزامات بالمشاركة في المجلس الأطلسي الاستثنائي وفي الاجتماع مع المجلس الأوروبي مع الرئيس (الأمريكي) بايدن وفي قمة الناتو في مدريد في نهاية شهر يونيو." (وكالة نوفا)