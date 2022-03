Georgia: incaricato Affari ucraino, Russia ha reclutato miliziani armeni e dei territori occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta inviando in Ucraina miliziani provenienti dall'Armenia e dai territori occupati della Georgia. Lo ha dichiarato l’incaricato d’Affari ucraino in Georgia, Andrii Kasianov, in una riunione all’ambasciata. Kasianov ha dichiarato di aver ricevuto “la conferma che il nemico (la Russia) sta inviando rinforzi aggiuntivi da varie zone come l’Armenia e i territori occupati della Georgia, l'Abkhazia e Tskhinvali (nome ufficiale dell’Ossezia del Sud)”. Secondo il ministero della Difesa dell'Ucraina, questo trasferimento sarebbe stato effettuato via terra. L’incaricato d’affari ha inoltre affermato che “nonostante l'intenzione della leadership russa di nascondere l'entità delle perdite con manodopera e attrezzature, ci sono già delle fosse molto ampie. Il numero di prigionieri russi è in crescita. In Ucraina, sono dotati di tutto ciò che è previsto dalla Convenzione di Ginevra. E il Paese aggressore non ha accesso ai prigionieri di guerra e ai rifugiati secondo le direttive della Croce Rossa". (Rum)