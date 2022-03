Russia: Cremlino, discorso di Putin interrotto per problemi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasmissione televisiva in diretta del discorso del presidente russo Vladimir Putin al concerto-raduno in onore della "riunificazione della Crimea" si è interrotta improvvisamente per problemi tecnici. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, spiegando che l'inconveniente è stato causato da un "guasto tecnico sul server". Il discorso di Putin in quel momento era in onda sull'emittente televisiva "Rossija 24". Peskov ha anche promesso che "l'intero discorso del presidente" verrà trasmesso di nuovo. (Rum)