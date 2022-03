Spagna: premier Sanchez, guerra in Ucraina è attacco all'Europa e ai suoi valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto aperto unilateralmente e in maniera ingiusta e ingiustificata dal presidente russo, Vladimir Putin, in Ucraina rappresenta anche un attacco al modo di vivere in Europa, alla libertà, alla democrazia, alla giustizia sociale e al rispetto dello Stato di diritto. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in una conferenza stampa congiunta a Roma con gli omologhi di Italia, Mario Draghi, Portogallo, Antonio Costa e Grecia, Kyriakos Mitsotakis (in videoconferenza). Sanchez ha evidenziato che dalla riunione di oggi è emerso l'appoggio "totale" dell'Ue all'Ucraina che "soffre le conseguenze della guerra ingiusta di Putin". In secondo luogo, Sanchez ha evidenziato l'unità dell'Ue davanti alle conseguenze economiche e sociali della guerra. "Per questo bisogna dare risposte europee a problemi europei", ha spiegato il premier spagnolo, che ha ribadito sia disposto ad accogliere tutti i profughi ucraini "che sarà necessario". (Spm)