Lituania: Vilnius dichiara quattro dipendenti dell'ambasciata russa persona non grata

- La Lituania ha dichiarato quattro dipendenti dell'ambasciata russa a Vilnius persona non grata "per attività incompatibili con lo status di diplomatico". Lo ha affermato il ministero degli Esteri lituano, aggiungendo che è stato ordinato ai diplomatici di lasciare il Paese entro cinque giorni. La nota è stata consegnata oggi all'ambasciatore russo in Lituania, Aleksej Isakov, presso il ministero degli Esteri del Paese baltico. Oggi sia Lettonia che Estonia hanno espulso tre diplomatici russi, mentre la Bulgaria ha dichiarato persona non grata dieci diplomatici russi. (Sts)