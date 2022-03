Energia: Descalzi (Eni), possiamo portare 14 Tcf aggiuntivi di gas nel breve e medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ci sta costringendo a vedere il mondo in modo diverso da come lo conoscevamo: si tratta di una tragedia umanitaria, che ha generato nuove minacce alla sicurezza energetica e alla quale dobbiamo fare fronte senza abbandonare le nostre ambizioni per una transizione energetica equa. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, in occasione del Capital Markets Day 2022 della società. “La nostra strategia ci ha consentito di essere pronti ad affrontare questa sfida: la nostra risposta immediata alla crisi attuale è stata quella di ricorrere alle nostre alleanze consolidate con i paesi produttori per reperire fonti sostitutive di energia da destinare alle necessità europee”, ha detto, aggiungendo che Eni è in grado di rendere disponibili sul mercato "oltre 14 Tcf (trillion cubic feet) di risorse addizionali di gas nel breve e medio termine".(Com)