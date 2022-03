Difesa: Fincantieri, consegnato primo pattugliatore polivalente d'altura "Thaon di Revel"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) la consegna del Pattugliatore polivalente d'Altura (Ppa) "Paolo Thaon di Revel", primo di sette unità. I Ppa sono costruiti presso il cantiere integrato di Riva Trigoso e Muggiano, con consegne previste fino al 2026, e rientrano nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina militare, deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015 sotto l'egida di Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti). Lo rende nota un comunicato di Fincantieri. (segue) (Com)