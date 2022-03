Ue: Francia propone un tetto massimo per costi del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia propone all'Unione europea di instaurare un tetto massimo del prezzo del gas per combattere contro l'aumento dei costi. "Non non produciamo gas, quindi la sola cosa che potremmo prevedere, che abbiamo proposto e che ho difeso presso i miei omologhi europei è quella di avere un contenimento a 27 del prezzo del gas", ha detto il ministro dell'Economia, Bruino Le Maire, intervenendo alla commissione Finanze e Affari economici dell'Assemblea nazionale di Parigi. "Si potrebbe negoziare con i nostri tre principali fornitori, Russia, Norvegia e Algeria, un prezzo a 27 che sia un prezzo contenuto", ha detto Le Maire, aggiungendo che in questo modo si andrebbe a mettere un "prezzo massimo" alle compagnie produttrici come la russa Gazprom o l'algerina Sonatrach. Il ministro ha riconosciuto che la proposta non ha ricevuto un riscontro positivo unanime. (Frp)