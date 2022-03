Ucraina: difensore civico, oltre mille persone intrappolate sotto il teatro di Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora 1.300 le persone rimaste sotto le macerie del teatro della città ucraina di Mariupol, colpito dai bombardamenti delle Forze militari russe. Lo ha riferito il difensore civico dell'Ucraina, Lyudmila Denisova, all'emittente "Radio Svoboda"."A partire da quest'ora, sappiamo che solo ora 130 persone sono state evacuate, ma, secondo i nostri dati, ci sono ancora più di 1.300 persone che si trovano in questi sotterranei, in questo rifugio antiaereo. Preghiamo che tutti siano vivi, ma al momento non ci sono informazioni su di loro", ha detto Denisova aggiungendo che i soccorsi sono ancora in coro. Secondo il difensore civico nazionale, quasi il 70 per cento delle case di Mariupol sono rimaste danneggiate. "Certo, tutte le infrastrutture sono distrutte, dobbiamo trasferire gli aiuti umanitari, perché le persone stanno sedute negli scantinati per 17 giorni senza cibo, senza cibo, senza pane, niente. Pertanto, è estremamente importante che ci sia un accordo sul trasferimento degli aiuti umanitari", ha affermato Denisova. (Kiu)