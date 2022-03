Energia: Descalzi (Eni), prosegue sviluppo nuovi prodotti e servizi decarbonizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni rimane impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi decarbonizzati, che consentono di garantire la sicurezza energetica e la riduzione delle emissioni, proponendo ai nostri clienti un’ampia offerta di prodotti e servizi energetici decarbonizzati. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato, in occasione del Capital Markets Day 2022 della società. “Il risultato di questo approccio strategico sostiene la decisione di accelerare il nostro percorso verso le zero emissioni nette, con un taglio del 35 per cento delle emissioni scope 1, 2 e 3 entro il 2030, e dell’80 per cento entro il 2040 rispetto al 2018”, ha detto, aggiungendo che per velocizzare la transizione e rivolgere un’offerta migliore ai clienti, la società ha creato una serie di società satelliti dedicate che si affidano alle nostre tecnologie proprietarie, ai nostri efficienti modelli operativi e alle forti alleanze con gli stakeholder. “La creazione di Plenitude, Var Energi, Azule e la recente quotazione di Energy One, evidenziano il nostro impegno ad attrarre nuovi investimenti e definire il giusto equilibro tra allocazione delle risorse e loro rendimento: in linea con questa strategia, stiamo riunendo le nostre bioraffinerie, le stazioni di servizio e le attività di ride sharing in un’unica entità dedicata alla mobilità sostenibile”, ha concluso. (Com)