Sostenibilità: presentata a Trieste iniziativa di collaborazione Usa-Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato statunitense, tramite la missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, supporterà con un finanziamento di 45 mila euro l’iniziativa "Researching Sustainability, Supporting Sustainability", guidata dalla Fondazione internazionale Trieste. L’iniziativa, presentata oggi nella sede della regione Friuli Venezia Giulia a Trieste, favorirà lo scambio scientifico e culturale tra Stati Uniti e Italia, coinvolgendo in particolare il Centro internazionale di Fisica teorica e la Scuola internazionale di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste e il Santa Fe Institute di New Mexico. (segue) (Frt)