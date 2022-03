Sostenibilità: presentata a Trieste iniziativa di collaborazione Usa-Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione hanno partecipato il console generale degli Stati Uniti a Milano, Robert Needham, l’assessore regionale alla Ricerca e Università, Alessia Rosolen, e il vicesindaco di Trieste Serena Tonel. Rosolen ha sottolineato la capacità del territorio di dimostrare "la coesione del sistema scientifico, in un dibattito che trascende la parte meramente energetica e ambientale, allargandosi a tutte le scienze umane". Il contributo che può offrire sul tema la comunità scientifica del territorio per l’assessore consiste nel "superare il dibattito attuale che si concentra molto solo sui temi energetici e ambientali e comprendere in maniera predittiva quali effetti la sostenibilità porterà all’interno della nostra società e nei contesti nei quali viviamo". (Frt)