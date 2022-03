Speciale energia: tedesca Siemens cerca nuove opportunità di investimento in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek El Molla, ha incontrato il direttore esecutivo per il Medio Oriente e gli Emirati Arabi Uniti della compagnia tedesca Siemens Energy, Dietmar Siersdorfer, per discutere di energia verde, nuove opportunità di investimento, gli attuali alti prezzi globali e i loro effetti sulle economie dei Paesi in generale. “L'industria e i mercati dell'energia verde sono ancora nuovi e necessitano di tecnologie avanzate e ulteriore sviluppo”, ha affermato El Molla, sottolineando che la “grande partnership” esistente tra Egitto e Siemens potrebbe espandersi anche al settore del petrolio e del gas. “Il comparto petrolifero si prepara a lanciare diverse iniziative per ridurre le emissioni in collaborazione con società internazionali operanti in Egitto,” ha affermato El Molla, menzionando a tal proposito progetti in essere con Schlumberger, Bechtel ed Eni in collaborazione con aziende locali quali Enppi e Petrojeto. Da parte sua, Siersdorfer ha detto che Siemens sta cercando di sviluppare la propria attività nella regione e di espandere le proprie attività di investimento nel prossimo periodo. (Cae)