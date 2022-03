Speciale energia: Enel, nel 2021 distribuiti 510,3 terawattora di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’energia elettrica trasportata sulle reti di distribuzione del Gruppo Enel nel 2021 si attesta a 510,3 terawattora, di cui 226,7 in Italia e 283,6 all’estero. Stando ai risultati annuali approvati dal consiglio di amministrazione, i volumi di elettricità distribuita in Italia sono aumentati di 12,3 terawattora (+5,7 per cento) rispetto al valore registrato nel 2020, con un andamento in linea rispetto alla richiesta di energia elettrica sulla rete nazionale. La variazione percentuale del fabbisogno sul territorio nazionale è pari a +4,7 per cento al Nord, +7,2 al Centro, +6,5 al Sud e +3,9 nelle Isole. Sud e Isole sono serviti principalmente da e-distribuzione; al Centro e al Nord operano gli altri principali operatori che distribuiscono complessivamente circa il 15 per cento dei volumi di energia. (Com)