Speciale energia: ministra francese Transizione ecologica, Ue e Usa non hanno stessa dipendenza da gas russo

- L'Unione europea e gli Stati Uniti "non hanno la stessa dipendenza" dal gas russo, per questo i 27 Paesi membri sono contrari a un embargo. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos", Barbara Pompili, ministra della Transizione ecologica della Francia. "Tutti i partner internazionali hanno lo stesso obiettivo: affrancarsi dalle fonti fossili russe", ha spiegato la ministra, sottolineando che l'Europa punta a ridurre la sua dipendenza di due terzi entro al fine dell'anno. "A breve termine – ha continuato Pompili - questo passerà soprattutto attraverso un'armonizzazione della regolamentazione sugli stock di gas e per una diversificazione degli approvvigionamenti per la quale è in corso un lavoro diplomatico". "A medio termine, la soluzione è la decarbonizzazione delle nostre economie e l'efficacia energetica", ha detto Pompili. (Frp)