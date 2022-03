Speciale energia: Panzacchi (Snam), idrogeno cruciale per sicurezza in approvvigionamento e decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Snam “l'idrogeno è cruciale perché può assicurare sicurezza nell'approvvigionamento oltre a sostenere la decarbonizzazione". Lo ha affermato Cosma Panzacchi, executive vice president hydrogen di Snam, durante il suo intervento all'ultima giornata di convegni sui temi della mobilità, organizzati in collaborazione con Fnm, con focus sull'idrogeno in corso a Dubai. "Noi - ha spiegato Panzacchi - puntiamo a progetti su grande scala per ottimizzare anche l'aspetto infrastrutturale. Guardiamo poi a progetti internazionali perché l'Europa sarà la prossima destinataria di idrogeno green e dalle basse emissioni di carbonio". "Questo sarà possible solo se riusciremo a superare problemi tecnologici e di ricerca riguardo la produzione di idrogeno e dal punto di vista infrastrutturale e della logistica", ha concluso. (Rem)