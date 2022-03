Speciale energia: imprese, A2A annuncia interruzione delle trattative per partnership con Ardian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A ha annunciato che le trattative con Ardian sulla creazione di una partnership relativa alla generazione e fornitura di energia sono state interrotte, a causa dell’acuirsi delle tensioni internazionali e delle rilevanti conseguenza sulla volatilità dei mercati energetici in Europa. Lo riferisce una nota. “Si fa riferimento alla comunicazione dell’8 giugno 2021 con cui è stata annunciata la sottoscrizione da parte di A2A e di Ardian di un termsheet non vincolante relativo alla creazione di una partnership nei settori della generazione e fornitura di energia in Italia: il termsheet prevedeva che le parti negoziassero i termini della partnership e dei relativi accordi sino a fine 2021, termine poi prorogato al 31 marzo 2022”, si legge nel documento. (Com)