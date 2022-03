Speciale energia: Belgio, governo studia prolungamento vita operativa reattori nucleari oltre il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio potrebbe prolungare l'impiego delle centrali nucleari, rinviando il termine di sfruttamento dell'energia atomica, previsto per il 2025. Il ministro dell'Energia Tinne Van der Straeten ha presentato una nota ai membri principali del governo, ripresa dall'emittente "Rtbf", in cui si farebbe riferimento a un disegno di legge da approvare entro la fine di marzo per estendere la vita operativa dei due nuovi reattori nucleari di un periodo fino a dieci anni. Il ministro belga dovrebbe definire venerdì un piano per ridurre la dipendenza del Belgio dai combustibili fossili, in particolare dalla Russia, con un aumento dei parchi eolici offshore, più pannelli solari e una riduzione del riscaldamento a gas e petrolio entro il 2026. (Beb)