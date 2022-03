Speciale energia: Mazzetti (FI), plauso per accordo Enea-Newcleo, avanti su nuovi reattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo stipulato tra Enea e Newcleo può portare nei prossimi anni ad un nucleare di nuova generazione senza i limiti che ben conosciamo, pur sostenendo anche questa tecnologia. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, componente della commissione Ambiente. “Finalmente - prosegue - si passa dalla teoria alla pratica e questo è merito delle parti pubbliche e private ma anche di una nuova visione espressa dal governo Draghi e dal ministro Cingolani”. “Dopo il colloquio con il presidente Eenea - spiega -, ho visitato la sede di Newcleo a Torino lo scorso mese: una realtà all'avanguardia che dà lavoro a molte persone qualificate, a partire dal suo gruppo di ingegneri, e che ha già attirato l'attenzione di investitori internazionali, anche questo ci deve rende orgogliosi”. “Ho visitato più volte anche la centrale del Brasimone che merita una nuova vita. Accolgo quindi con estrema soddisfazione questo accordo. Sono le iniziative imprenditoriali come Newcleo che dobbiamo favorire”, aggiunge. “Plauso ad Enea e al suo presidente Dialuce per aver supportato concretamente anche questo progetto. Lavorerò per sostenerlo", conclude. (Rin)