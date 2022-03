Speciale energia: Alverà (Snam), con guerra in Ucraina prezzi del gas ancora più volatili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto russo-ucraino ha avuto impatti significativi sui mercati energetici e soprattutto sul gas, determinando prezzi elevati e ancora più volatili rispetto al passato. Lo ha detto l’amministratore delegato, Marco Alverà, aprendo la conference call organizzata con gli investitori per presentare i risultati al 31 dicembre 2021. “Al momento i flussi di gas non sono stati interrotti, e siamo in contatto con le autorità ucraine su questo fronte: credo sia incoraggiante la cooperazione delle ultime settimane a livello europeo”, ha detto, sottolineando la necessità di pensare in tempi veloci agli strumenti necessari per garantire gli stoccaggi nell’Unione europea, e di accelerare la messa a terra di idrogeno e biometano per superare i colli di bottiglia nelle forniture. (Rin)