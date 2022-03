Covid: la provincia di Frosinone presente alla cerimonia della Asl in memoria delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del presidente Pompeo e di tutta l'Amministrazione provinciale – ha detto il vicepresidente Alessandro Cardinali – ho presenziato alla cerimonia della Asl in ricordo delle vittime. Il nostro territorio ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane: 798 i cittadini della provincia di Frosinone che sono decedute a causa di questo terribile virus. Ed è doveroso – conclude Cardinali – ricordare la sofferenza e il dolore che questa pandemia ha lasciato sul nostro territorio. La Provincia si stringe alle famiglie che hanno perso i loro cari e ringrazia in un abbraccio corale tutti i sanitari che sin dall'inizio sono stati in prima linea in questa battaglia che, purtroppo, ci vede ancora in trincea". (Com)