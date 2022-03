Imprese: Eni, tecnologie, nuovi modelli di business e alleanze al centro del piano 2022-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano strategico 2022-2025 di Eni, presentato oggi alla comunità finanziaria, ha tra i suoi obiettivi il reperimento di forniture di gas alternative e addizionali, facendo leva sull’upstream e sulle partnership con i paesi produttori, nonché l’accelerazione degli obiettivi di decarbonizzazione. È quanto si legge nella nota diffusa oggi in occasione del Capital Markets Day 2022 della società. Nello specifico, Eni ha sviluppato un approccio strategico distintivo che fa leva su: tecnologie proprietarie e breakthrough, con lo sviluppo di nuovi business per rispondere alla sfida della decarbonizzazione dei clienti nei differenti mercati; nuovi modelli di business, con la creazione di nuovi soggetti dedicati focalizzati sui clienti; e alleanze con gli stakeholder, sviluppando soluzioni con benefici condivisi, sinergie e nuovi quadri regolatori per trasformare il sistema energetico. (Com)